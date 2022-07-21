Війна РФ проти України змушує Китай переосмислити, «як і коли» нападати на Тайвань — глава ЦРУ

За словами Вільяма Бернса, Пекін робить свої висновки, спостерігаючи за вторгненням РФ в Україну, інформує ZN.ua.

Війна РФ проти України змушує Китай переосмислити, «як і коли» нападати на Тайвань — глава ЦРУ

Досвід Росії у війні проти України впливає на розрахунки Китаю щодо того, як і коли він може прийняти рішення про вторгнення на Тайвань, заявив глава ЦРУ Вільям Бернс. Виступаючи на Аспенському форумі з питань безпеки Бернс обговорив припущення про те, що президент Китаю Сі Цзіньпін може перейти до захоплення Тайваню після ключової зустрічі Комуністичної партії наприкінці цього року, пише The Guardian.

«Нам здається, що ризики цього стають вищими, чим далі в це десятиліття. Я б не став недооцінювати рішучість президента Сі встановити контроль Китаю над самовладним островом», - сказав Бернс.

Глава ЦРУ додав, що Китай «неспокійний», спостерігаючи за війною Росії проти України, яку Бернс охарактеризував як «стратегічний провал» президента РФ Владіміра Путіна, оскільки глава Кремля розраховував повалити українську владу протягом тижня.

«Ми вважаємо, що це, ймовірно, не так впливає на питання про те, чи може керівництво Китаю вибрати через кілька років застосування сили для контролю над Тайванем, а на те, як і коли вони це зроблять», — сказав Бернс.

За його словами, Китай, спостерігаючи за війною РФ проти України, зробив висновок, що «швидких, вирішальних перемог неможливо досягти великою силою».

Пекін також, ймовірно, зрозумів, що повинен «контролювати інформаційний простір» і «робити все можливе, щоб захистити свою економіку від потенційних санкцій», вважає Бернс.

Він додав, що згідно з попередніми оцінками, Сполучені Штати не вірять у те, що Пекін пропонує військову допомогу Росії, незважаючи на словесні заяви про підтримку. Бернс сказав, що Китай активізував закупівлі російських енергоресурсів, але робить це обережно, щоб не потрапити під санкції Заходу.

Пекін вважає Тайвань частиною своєї території. Виступаючи перед Бернсом на форумі, посол Китаю в Сполучених Штатах Цінь Ган заявив, що Пекін все ще віддає перевагу «мирному возз’єднанню» з островом. Але він звинуватив США у підтримці сил «незалежності» на Тайвані. Президент Тайваню Цай Інвень заявляє, що острів є незалежним.

«Відсутність конфліктів і відсутність війни — це найбільший консенсус між Китаєм і Сполученими Штатами», — сказав Цінь Ган. Але, за його словами, США «розмивають» свою заявлену політику.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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