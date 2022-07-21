Кадиров може зрадити Путіна: експерт спрогнозував "третю чеченську війну", якої Росія не витримає

Військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Олег Жданов висловив припущення, що глава Чечні Рамзан Кадиров, ймовірно, хоче відокремлення від РФ . Якщо таке станеться, то Москва не витримає вже третьої чеченської війни, позаяк для цього немає ресурсу. Про це Жданов розповів під час інтерв'ю 1+1 , коментуючи останнє прохання Кадирова до Путіна забезпечити республіку системами ППО в якості "попереджувальних тактичних заходів".

"Тому що Чечня, як суб’єкт федерації, перебуває у єдиній системі ППО Росії і протиракетної оборони, яку вони позиціонують як таку, що зіб’є всі ракети НАТО. Хоча, дивлячись на те, що вони не можуть збити ракети, які начебто на Бєлгород летять з території України, то тоді яка в них система, що вона може і не може. Кадиров, який просив окрему ППО, згадав другу чеченську війну, коли російська авіація бомбила Чечню і треба було захищати повітряний простір? Тоді у нього десь у голові ідея Ічкерії. Він один раз зрадив Ічкерію, тепер хоче зрадити РФ. Мене така позиція Кадирова не дивує", - сказав Жданов.