Кадиров може зрадити Путіна: експерт спрогнозував "третю чеченську війну", якої Росія не витримає
За його словами, зараз Москва не може захистити свої інтереси навіть в Сирії, інформує
Військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Олег Жданов висловив припущення, що глава Чечні Рамзан Кадиров, ймовірно, хоче відокремлення від РФ. Якщо таке станеться, то Москва не витримає вже третьої чеченської війни, позаяк для цього немає ресурсу. Про це Жданов розповів
"Тому що Чечня, як суб’єкт федерації, перебуває у єдиній системі ППО Росії і протиракетної оборони, яку вони позиціонують як таку, що зіб’є всі ракети НАТО. Хоча, дивлячись на те, що вони не можуть збити ракети, які начебто на Бєлгород летять з території України, то тоді яка в них система, що вона може і не може. Кадиров, який просив окрему ППО, згадав другу чеченську війну, коли російська авіація бомбила Чечню і треба було захищати повітряний простір? Тоді у нього десь у голові ідея Ічкерії. Він один раз зрадив Ічкерію, тепер хоче зрадити РФ. Мене така позиція Кадирова не дивує", - сказав Жданов.