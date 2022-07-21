У США розповіли, чи вдалося РФ знищити хоча б одну систему HIMARS в Україні

Генерал США заявив, що ЗСУ дуже ефективно використовують HIMARS та аналогічні системи, інформує ZN.ua.

У США розповіли, чи вдалося РФ знищити хоча б одну систему HIMARS в Україні
© Википедия

Військам РФ не вдалося знищити жодної американської ракетної системи HIMARS, якою українські військові знищують військові склади в тилу окупантів, заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на брифінгу.

"На сьогоднішній день ці системи не знищені росіянами, я стукаю по дереву кожен раз, коли говорю щось подібне", - наголосив Міллі.

За його словами, крім HIMARS від США, Україна отримує далекобійну артилерію і від інших країн, зокрема, мова йде про Британію.

Міллі наголосив, що ЗСУ дуже ефективно використовують HIMARS та аналогічні системи.

Пентагон оголосив, що додатково відправить в Україну чотири системи HIMARS, а загальна кількість РСЗВ, поставлених США, становитиме 12. Марк Міллі повідомив, що зброю перевозять протягом 48-72 годин після того, як президент США підпише документ, що дозволяє постачання зброї або боєприпасів українцям.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Загальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частішеЗагальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частіше
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
Не піднімайте зброї проти України: Тарас Тополя емоційно звернувся до військових Білорусі
У лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок ударуУ лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок удару
Блок рекламы


Похожие новости
Знімав український прапор та очолив одну із структур окупантів: колаборанту з Мелітополя оголосили про підозруЗнімав український прапор та очолив одну із структур окупантів: колаборанту з Мелітополя оголосили про підозру
РФ використала в Україні 60% усіх своїх ракет – розвідкаРФ використала в Україні 60% усіх своїх ракет – розвідка
У розвідці розповіли, чи існує загроза нападу Білорусі на УкраїнуУ розвідці розповіли, чи існує загроза нападу Білорусі на Україну
FT: Війна в Україні змінить те, як Захід закуповує зброюFT: Війна в Україні змінить те, як Захід закуповує зброю
Ще мінус 100 окупантів за добу: зведення про втрати РФ на війні в УкраїніЩе мінус 100 окупантів за добу: зведення про втрати РФ на війні в Україні
Міллі: У США більше занепокоєні передачею Україні боєприпасів до HIMARS, ніж самих системМіллі: У США більше занепокоєні передачею Україні боєприпасів до HIMARS, ніж самих систем
За одну ніч російські окупанти зруйнували дві школи на ДонеччиніЗа одну ніч російські окупанти зруйнували дві школи на Донеччині
Як росіяни намагаються влаштувати голод в УкраїніЯк росіяни намагаються влаштувати голод в Україні
У Сенаті закликали Пентагон надати Україні передові реактивні винищувачі – Fox NewsУ Сенаті закликали Пентагон надати Україні передові реактивні винищувачі – Fox News
Удар по макету HIMARS: росЗМІ зібралися видати черговий "гучний" фейкУдар по макету HIMARS: росЗМІ зібралися видати черговий "гучний" фейк
Последние новости
Подгружаем последние новости