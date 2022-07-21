У США розповіли, чи вдалося РФ знищити хоча б одну систему HIMARS в Україні

Військам РФ не вдалося знищити жодної американської ракетної системи HIMARS, якою українські військові знищують військові склади в тилу окупантів, заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на брифінгу .

"На сьогоднішній день ці системи не знищені росіянами, я стукаю по дереву кожен раз, коли говорю щось подібне", - наголосив Міллі.

За його словами, крім HIMARS від США , Україна отримує далекобійну артилерію і від інших країн, зокрема, мова йде про Британію.

Міллі наголосив, що ЗСУ дуже ефективно використовують HIMARS та аналогічні системи.