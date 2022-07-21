Ще мінус 100 окупантів за добу: зведення про втрати РФ на війні в Україні

Російське окупаційне військо веде повномасштабну війну проти України вже 148 днів. За цей період країна-терорист Росія втратила значну частину свого бойового потенціалу, а зараз намагається поповнювати втрати в особовому складі та військовій техніці, інформує Апостроф.

Про загальні бойові втрати ворога станом на 21 липня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати російських окупантів у повномасштабній війні проти України:

  • особового складу - близько 38850 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків ? 1704 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ? 3912 (+7) од,
  • артилерійських систем – 859 (+3) од,
  • РСЗВ - 251 (+1) од,
  • засоби ППО - 113 (+0) од,
  • літаків – 221 (+0) од,
  • гелікоптерів – 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 710 (+7),
  • крилаті ракети - 167 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2781 (+6) од,
  • спеціальна техніка - 72 (+2).

Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Слов'янському напрямку.


Ліза Бровко, Апостроф





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