Новостей.COM ⇒
2022-07-21
Ще мінус 100 окупантів за добу: зведення про втрати РФ на війні в Україні
Російське окупаційне військо веде повномасштабну війну проти України вже 148 днів. За цей період країна-терорист Росія втратила значну частину свого бойового потенціалу, а зараз намагається поповнювати втрати в особовому складі та військовій техніці, інформує
Про загальні бойові втрати ворога станом на 21 липня повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати російських окупантів у повномасштабній війні проти України:
- особового складу - близько 38850 (+100) осіб ліквідовано,
- танків ? 1704 (+4) од,
- бойових броньованих машин ? 3912 (+7) од,
- артилерійських систем – 859 (+3) од,
- РСЗВ - 251 (+1) од,
- засоби ППО - 113 (+0) од,
- літаків – 221 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 710 (+7),
- крилаті ракети - 167 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2781 (+6) од,
- спеціальна техніка - 72 (+2).
Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Слов'янському напрямку.
Ліза Бровко, Апостроф