Ще мінус 100 окупантів за добу: зведення про втрати РФ на війні в Україні

Російське окупаційне військо веде повномасштабну війну проти України вже 148 днів. За цей період країна-терорист Росія втратила значну частину свого бойового потенціалу, а зараз намагається поповнювати втрати в особовому складі та військовій техніці, інформує Апостроф .

Про загальні бойові втрати ворога станом на 21 липня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати російських окупантів у повномасштабній війні проти України:

особового складу - близько 38850 (+100) осіб ліквідовано,

танків ? 1704 (+4) од,

бойових броньованих машин ? 3912 (+7) од,

артилерійських систем – 859 (+3) од,

РСЗВ - 251 (+1) од,

засоби ППО - 113 (+0) од,

літаків – 221 (+0) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 710 (+7),

крилаті ракети - 167 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2781 (+6) од,

спеціальна техніка - 72 (+2).

Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Слов'янському напрямку.