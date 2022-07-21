Вже навіть пан Шольц починає прозрівати і вже бачить у росії загрозу, - Максим Ялі

Політолог-міжнародник Максим Ялі пояснив, що питання військової допомоги Україні є першочерговим, оскільки плани путіна заходять далеко за її кордони.

Про це він розповів у своєму блозі .

За словами експерта, у питаннях надання військової допомоги Україні Німеччина пробуксовувала. Зокрема, як він згадує, протягом останнього місяця в німецькій пресі було достатньо скандалів, пов'язаних із тим, що навіть представники найбільших виробників військової техніки Німеччини заявляли, що вони можуть постачати Україні набагато більше.

«Ну, безумовно, не може не тішити, що вже навіть пан Шольц починає прозрівати і вже бачить у росії загрозу», - констатує Максим Ялі.

Крім того, додає він, ключові політики починають розуміти, що справа не лише в Україні, що, якщо колективний Захід не надасть істотної підтримки Україні, то наступний етап конфлікту – це загроза країнам НАТО. Тому, розмірковує експерт, коли Німеччина поставить нам обіцяні системи ППО та нові «Гаубиці», тоді ми вже побачимо, що слово Шольца не розходиться з діями.

«Вони не усвідомлюють ризиків того, що у путіна плани абсолютно не обмежуються лише Україною. Його одне з ключових завдань та цілей цієї війни – це руйнація і Європейського Союзу, і блоку НАТО», - наголошує Максим Ялі.