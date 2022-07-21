Війська РФ обстріляли Центральний ринок Бахмута

Відбулося загоряння кількох торговельних контейнерів на загальній площі 100 квадратних метрів, інформує ZN.ua.

Війська РФ обстріляли Центральний ринок Бахмута
© ДСНС України

Російські окупаційні війська у четвер уранці, 21 липня, обстріляли Центральний ринок Бахмута, інформує ДСНС.

"Бахмут зазнає щоденних руйнувань від ворожих обстрілів. Сьогодні з самого ранку зазнав обстрілу Центральний ринок міста, унаслідок чого відбулося загоряння кількох торговельних контейнерів на загальній площі 100 кв. м", - йдеться в повідомленні.

Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.

Пожежу локалізовано і повністю ліквідовано.

Російські військові 15 липня здійснили обстріл міста Бахмут Донецької області, застосувавши реактивну систему залпового вогню «Ураган». Внаслідок атаки шестеро мирних жителів отримали мінно-вибухові травми й осколкові поранення.


Анна Конюченко, ZN.ua





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