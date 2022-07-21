Бербок до Лаврова: "Географічне розширення завдань війни — російська пропаганда"

Вона навела аргумент про те, що РФ з самого початку атакувала досить велику територію нашої країни, інформує ZN.ua.

Бербок до Лаврова:
© Annalena Baerbock/Facebook

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає російською пропагандою слова свого колеги Сєргєя Лаврова про те, що географія завдань війни розширилася. Під час інтерв'ю DW вона пояснила свою позицію, додаючи, що росіяни щоразу вигадують якісь нові аргументи.

"...Зараз вони стверджують, що це пов'язано з військовою підтримкою (Заходу України - Ред.). Але вони й раніше атакували Київ та інші частини України", - підкреслила чиновниця.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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