Ворог може захопити два великі українські міста: в Інституті вивчення війни назвали ймовірні терміни

Останнім часом істотного просування російської армії у напрямку Слов'янська або вздовж Сіверсько-Бахмутського виступу не було. Проте найближчими тижнями ситуація може змінитися на користь ворога і він матиме можливість захопити великі населені пункти – Слов'янськ чи Бахмут, інформує Апостроф .

Про це повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW).

Наголошується, що війська РФ продовжують знижувати свою наступальну бойову міць у локальних боях за невеликі та відносно неважливі населені пункти по всій Донецькій області.

"Зокрема, окупанти намагалися взяти Сіверськ з моменту захоплення Лисичанська та кордону Луганської області 3 липня. Проте станом на 20 липня не дісталися міста", - йдеться у повідомленні.

У той же час ворожим військам не вдалося почати прямі атаки на Бахмут і здебільшого вони загрузли в боях за невеликі населені пункти на схід і південь від нього. При цьому наступи на Слов'янськ практично припинилися, а протягом кількох тижнів значних успіхів не було.

"Відновлення активних наземних наступів після короткої оперативної паузи ще не призвело до значного просування Росії вперед. Хоча можливо, що або постійний тиск РФ, або завершення її зусиль щодо відновлення бойової могутності можуть принести обмежені успіхи найближчими днями або тижнями", - припускають в ISW .

На думку військових аналітиків, на даний момент російські підрозділи важко пересуваються відносно малонаселеною і відкритою місцевістю. Але чим ближче вони підступатимуть до шосе Е40 у районі Слов'янська та Бахмута, тим більш густонаселеною та забудованою буде місцевість.

Таким чином, прогнозують в ISW, нинішній російський наступ на Донбасі, найімовірніше, "завершиться десь на трасі E40 найближчими тижнями".