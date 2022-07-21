ЗСУ за добу завдали 10 авіаударів по окупантах на півдні

На південній ділянці лінії зіткнення сьогодні активно працювала авіація. Про це повідомила пресслужба Оперативного командування «Південь».

Спочатку росіяни спробували атакувати позиції ЗСУ на півночі Херсонщини біля Потьомкіного та Ольгиного з двох вертольотів Мі-8. Серед українських бійців без втрат.

Натомість українська авіація відпрацювала дуже вдало на південній ділянці фронту. З вертольотів та бомбардувальників ЗСУ завдали 10 ударів по окупантах. «П’ять разів уражено ворожі опорні пункти, три рази – скупчення живої сили та техніки на Херсонщині, два рази влучено в склади боєприпасів на Миколаївщині і Херсонщині», – повідомили в ОК «Південь».