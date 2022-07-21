Путін не виграє війну, навіть якщо вестиме її на виснаження — ЦРУ

Там не стали підтверджувати чутки про його важку хворобу, додаючи, що президент РФ, ймовірно, "надто здоровий", інформує ZN.ua.

Очільник ЦРУ Вільям Бернс заявив, що вже зрозуміло, що очікування російського диктатора Владіміра Путіна щодо взяття Києва за кілька днів були помилковими. Такими ж будуть очікування того, що РФ вдасться виграти криваву війну проти України, яку росіяни ведуть на виснаження. Слова Бернса цитує sky.news.

"Він наполягає на тому, що Україна — не справжня країна, а справжні країни дають відсіч", - зауважив він.

Бернс також повідомив, що зараз у ЦРУ немає підтверджень того, що у керівника Кремля є серйозне захворювання, наприклад рак. Очільник відомства додав, що, ймовірно, Путін "надто здоровий".

"Наскільки ми можемо судити, він, ймовірно, занадто здоровий... це неофіційне судження розвідки", - зауважив він.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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