Путін не виграє війну, навіть якщо вестиме її на виснаження — ЦРУ

Очільник ЦРУ Вільям Бернс заявив, що вже зрозуміло, що очікування російського диктатора Владіміра Путіна щодо взяття Києва за кілька днів були помилковими. Такими ж будуть очікування того, що РФ вдасться виграти криваву війну проти України, яку росіяни ведуть на виснаження. Слова Бернса цитує sky.news .

"Він наполягає на тому, що Україна — не справжня країна, а справжні країни дають відсіч", - зауважив він.

Бернс також повідомив, що зараз у ЦРУ немає підтверджень того, що у керівника Кремля є серйозне захворювання, наприклад рак. Очільник відомства додав, що, ймовірно, Путін "надто здоровий".

"Наскільки ми можемо судити, він, ймовірно, занадто здоровий... це неофіційне судження розвідки", - зауважив він.