Конгрес США може визнати РФ державою-спонсором тероризму, якщо цього не зробить Держдеп — Politico

Якщо Держдепартамент США не визнає Росію державою-спонсором тероризму через війну РФ проти України, це може зробити американський Конгрес. Про це в розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявила спікер Палати представників Ненсі Пелосі, повідомляє Politico із посиланням на джерела.

Конгрес надав держсекретарю повноваження визнавати відповідну країну державою-спонсором тероризму. Однак, деякі представники Конгресу кажуть, що законодавці могли б прийняти закон про визнання РФ спонсором тероризму без Державного департаменту, тим самим посиливши тиск на президента Росії Владіміра Путіна самостійно.

«Немає жодної юридичної причини, через яку Конгрес не міг би ухвалити закон, який би фактично визнав Росію державою-спонсором тероризму. Прийняття Конгресом законодавства є, очевидно, більш складним шляхом, ніж відповідне рішення держсекретаря, але це дасть адміністрації США необхідне політичне тло для посилення економічного тиску та риторики проти Путіна», – сказав представник Демократичної партії.

Члени Палати представників і Сенату наполягають на визнанні РФ державою-спонсором тероризму, що змусить уряд США контролювати іноземну допомогу, скоротити експорт і продаж оборонної продукції, встановити контроль над експортом товарів подвійного використання.

За словами Державного департаменту, надання РФ подібного «статусу» також «включає інші закони про санкції, які карають осіб і країни, що ведуть торгівлю з державами-спонсорами тероризму», а це означає, що США , можливо, доведеться розширити свої санкції більше, ніж на окремі сектори російської економіки. Нинішні чотири країни, яких США визнали спонсорами тероризму, Куба, Північна Корея, Іран і Сирія – мають слабші торговельні зв’язки зі світом, ніж Росія.

Це може пояснити, чому Державний департамент тривалий час скептично ставився до такого кроку.

«Санкції, які ми запровадили, є тими самими кроками, які передбачало б визнання держави спонсором тероризму. Ми уважно розглянемо усі потенційні варіанти. Це один із них», — сказав журналістам у квітні речник Держдепартаменту Нед Прайс.

Однак деякі експерти кажуть, що цей крок посилить тиск на Кремль і зробить будь-які відносини з Росією для громадян США майже неможливими.

«Визнання Росії державою-спонсором тероризму було б важливим, оскільки це широкий крок. Це вносить ризик у всі відносини з РФ », - сказав експерт із питань санкцій аналітичного центру Atlantic Council Едвард Фішман.

При цьому він зауважив, що Конгрес США ще не зробив серйозних кроків, щоб покарати Росію. Що стосується вторинних санкцій і не тільки, «наявність визнання Конгресу робить ці санкції набагато ефективнішими», вважає Фішман.

Російські війська атакували багато цивільних об’єктів, зокрема школи та лікарні, а також місця, де ховалися мирні жителі. Вторгнення РФ призвело до незліченних смертей серед мирного населення України.

«Росія знищує наш народ», — заявила в Конгресі перша леді України Олена Зеленська.