За одну ніч російські окупанти зруйнували дві школи на Донеччині

А у Торецьку в приватний двір прилетіла ворожа ракета.

За одну ніч російські окупанти зруйнували дві школи на Донеччині
© Павло Кириленко Донецька ОВА/telegram

За минулу добу російські окупанти зруйнували в Донецькій області дві школи — у Краматорську та Костянтинівці, повідомив вранці голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Також він повідомив, що в ніч на четвер, 21 липня, була обстріляна промислова частина Краматорська - підприємства СКМЗ та НКМЗ.

“Значної шкоди завдали росіяни Бахмуту: там вкотре обстріляна центральна частина міста. У Торецьку на подвір'я приватного будинку прилетіла ворожа ракета. На щастя, не розірвалася”, - написав голова ОВА.

Крім того, касетним боєприпасом рашисти обстріляли Іванівку Черкаської громади, пошкодили приватний будинок.

Інформації щодо поранених та загиблих на цей час немає. Однак впродвж доби 20 липня росіяни вбили одного мирного жителя Донеччини у Костянтинівці а ще пять людей отримали поранення.


Ірина Знась, ZN.ua





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