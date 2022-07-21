Як росіяни намагаються влаштувати голод в Україні

Ворожий танк прицільно розстріляв комбайни під час збору урожаю, інформує ZN.ua.

До непоодиноких випадків займання спілої пшениці на українських полях, які виникли внаслідок ворожих обстрілів, додався новий вид терору збоку росіян. Нещодавно російський танк впритул розстріляв комбайни, про це безпрецедентний випадок під час брифінгу розказав голова Криворізької ОВА Олександр Вілкул.

Два українські комбайни в районі села Кошове на Дніпропетровщини збирали ворожай, тоді як ворожий танк виїхав поблизу них та почав прицільно стріляти по ним. На щастя ніхто не постраждав, адже водії встигнули вистрибнути з машин.

Українська техніка також не зазнала значних руйнувань, є лише невеликі осколкові влучання.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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