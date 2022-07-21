Директор ЦРУ: незначне просування на Донбасі коштувало Росії 15 тис. військових вбитими і 45 тис. – пораненими

У битві за Донбас Росія втратила близько 15 тис. свої військових вбитими і 45 тис. – пораненими. І все це заради дуже незначних просувань – від 10 до 15 км. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс у середу на Форумі безпеки в Аспені, повідомляє NBC News .

Зазнавши нищівної поразки на півночі України, армія РФ змінила тактику – вони почали безжально завдавати масованих артилерійських ударів, не зважаючи на жертви серед цивільних, інформує ZN.ua .