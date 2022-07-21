Директор ЦРУ: незначне просування на Донбасі коштувало Росії 15 тис. військових вбитими і 45 тис. – пораненими
Вільям Бернс вважає, що Путін помилився у всьому – і в можливостях своєї армії, і в сподіванні на слабкості українців та Заходу
У битві за Донбас Росія втратила близько 15 тис. свої військових вбитими і 45 тис. – пораненими. І все це заради дуже незначних просувань – від 10 до 15 км. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс у середу на Форумі безпеки в Аспені, повідомляє
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За словами Вільяма Бернса, Росія досягла певних успіхів, просунувшись від 10 до 15 км вузькою смугою землі на Донбасі. Але цього було досягнуто великою ціною. За оцінками США, 15 000 російських солдатів було вбито і втричі більше поранено. Втрати українців теж високі, близькі до цієї цифри.