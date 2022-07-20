ЗСУ знищили польовий артилерійський склад окупантів на Херсонщині

Також було розбито іншу техніку й особовий склад російських військ, інформує ZN.ua.

ЗСУ знищили польовий артилерійський склад окупантів на Херсонщині
Фото ілюстративне
© Getty Images

Українські ракетно-артилерійські підрозділи в ніч на 20 липня знищили артилерійський склад російської армії в районі селища Дослідне Херсонської області. Про це повідомляє пресслужба оперативного командування "Південь" Збройних Сил України у Facebook.

Крім цього, наші захисники розбили ворожу гаубицю з тягачем і ліквідували 11 військових РФ.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань тільки за цю ніч забезпечено зменшення ворожої армії на 11 рашистів і гаубицю «Мста-Б» із тягачем, а також знищено польовий артилерійський склад в районі Дослідного на Херсонщині", – йдеться в повідомленні "Півдня".

Наразі в ОК уточнюють остаточний обсяг втрат, яких зазнали окупанти в результаті ударів ЗСУ.


Максим Царук, ZN.ua





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