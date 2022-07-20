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2022-07-20
До Києва прибули глави МЗС Австрії та Чехії
Дипломати заявили, що будуть продовжувати підтримувати Україну, інформує
© Alexander Schallenberg/Twitter
Міністри закордонних справ Австрії та Чехії Александер Шалленберг та Ян Ліпавський прибули з візитом до Києва. Про це Шалленберг написав на сторінці у
«Радий нарешті повернутися в Україну з моїм дорогим колегою Яном Ліпавським», - йдеться у повідомленні.
Дипломати пообіцяли і надалі підтримувати Україну.
«Жахливо бачити, що жорстока агресивна війна Росії зробила з цією прекрасною країною та її народом. Ми продовжуватимемо стояти з Україною», - написав Шалленберг.
Анастасія Гурін, ZN.ua