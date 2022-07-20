До Києва прибули глави МЗС Австрії та Чехії

Міністри закордонних справ Австрії та Чехії Александер Шалленберг та Ян Ліпавський прибули з візитом до Києва. Про це Шалленберг написав на сторінці у твіттер .

«Радий нарешті повернутися в Україну з моїм дорогим колегою Яном Ліпавським», - йдеться у повідомленні.

Дипломати пообіцяли і надалі підтримувати Україну.

«Жахливо бачити, що жорстока агресивна війна Росії зробила з цією прекрасною країною та її народом. Ми продовжуватимемо стояти з Україною», - написав Шалленберг.