Експерт розповів про позбавлення громадянства України чотирьох відоміх діячів

Указом Володимира Зеленського Ігор Коломойський, Вадим Рабінович та Ігор Васильковський позбавлені громадянства України.

Про це розповів політичний аналітик Олексій Голобуцький в Facebook, пише "Голос", інформує Апостроф.

"Причини – різні, офіційне підтвердження, думаю, буде найближчим часом", – пише він.

Про такий самий указ пише і Володимир Цибулько, додаючи, що позбавлення громадянства стосується і Геннадія Корбана.

Журналісти наразі очікують на підтвердження цієї інформації.

Раніше на нараді щодо стану виконання ЗУ “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)” Олексій Данілов заявив, що нині під перевірку на відповідність критеріям, визначеним законом про олігархів, може підпадати близько 86 осіб.


Іван Троянов, Апостроф





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