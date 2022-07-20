Удар по макету HIMARS: росЗМІ зібралися видати черговий "гучний" фейк

Російська пропаганда готує зйомку сюжету про нібито знищення російськими військами реактивних систем залпового вогню HIMARS, які Україна отримала від Сполучених Штатів, інформує Апостроф .

Про це свідчить відповідний документ, який опублікував російський журналіст-опозиціонер Олександр Невзоров.

У документі керівник білоруського корпункту "Росія сьогодні" звертається до глави Міністерства оборони Білорусі з проханням допомогти у постановочній зйомці. Сюжет присвячений "успішній" ліквідації РСЗВ HIMARS.

Відео планують показати громадянам Росії по телебаченню, як "доказ" ефективності російської армії у боротьбі із озброєнням, поставленим Заходом.