Удар по макету HIMARS: росЗМІ зібралися видати черговий "гучний" фейк

Російська пропаганда готує зйомку сюжету про нібито знищення російськими військами реактивних систем залпового вогню HIMARS, які Україна отримала від Сполучених Штатів, інформує Апостроф.

Про це свідчить відповідний документ, який опублікував російський журналіст-опозиціонер Олександр Невзоров.

У документі керівник білоруського корпункту "Росія сьогодні" звертається до глави Міністерства оборони Білорусі з проханням допомогти у постановочній зйомці. Сюжет присвячений "успішній" ліквідації РСЗВ HIMARS.

Відео планують показати громадянам Росії по телебаченню, як "доказ" ефективності російської армії у боротьбі із озброєнням, поставленим Заходом.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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