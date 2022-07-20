СБУ затримала ворожих агентів, які коригували ракетні удари по Бахмуту

СБУ знешкодила російську агентуру, яка коригувала ракетні удари по Бахмуту. Зокрема, в ході контрдиверсійної операції було знешкоджено та затримано чотирьох ворожих агентів. Про це повідомила пресслужба СБУ .

Зазначається, що агентів завербували спецслужби РФ для розвідувально-підривної діяльності проти України. Зокрема, зловмисники встановлювали координати об’єктів міської інфраструктури, а також збирали інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів українських військових у регіоні.

Ворожі агенти намагалися отримати установчі дані українських захисників, у тому числі співробітників СБУ .

Цю інформацію агресори планували використати для здійснення ракетних обстрілів по Бахмуту та диверсій проти Сил оборони поблизу східного фронту.

Для комунікації з «кураторами» з РФ зловмисники використовували спеціально створені Телеграм-канали.

У агентів вилучили засоби зв’язку з доказами злочинних дій, а в одного – автомат АК-74. Затриманим повідомили про підозру.