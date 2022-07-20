Мобілізаційний план: у ЗСУ пояснили, від чого він залежить

Через вторгнення Росії, в Україні оголосили воєнний стан, інформує ZN.ua.

Мобілізаційний план: у ЗСУ пояснили, від чого він залежить
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В Україні продовжується загальна мобілізація. Військовозобов’язані чоловіки отримують повістки та мають з’явитися до терцентрів комплектування. Начальник Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач під час брифінгу пояснив, як відбувається комплектування частин та від чого залежить мобілізаційний план.

Як відбувається комплектування військових частин

Він наголосив, що отримання повістки ще не означає, що людину призивають до збройних сил або до лав інших військових формувань. Горбач пояснив, що повістку вручають для того, щоб людина прибула до територіального центру комплектування та начальник цього центру міг уточнити військові облікові дані особи, її стан здоров’я.

Повідомляється, що завдяки веденню військового обліку відповідні органи мають інформацію про кількість осіб відповідних спеціальностей, які можуть бути мобілізовані до армії.

У випадку, коли у регіоні не вистачає спеціалісті конкретного напрямку, то до формування військових частин можуть залучати осіб, що стоять на військовому обліку в інших регіонах.

Від чого залежить мобілізаційний план у регіонах

В Україні мобілізаційні плани враховують актуальну кількість осіб, яка знаходиться у тому чи іншому регіоні.

«Якщо в західних регіонах зараз громадян набагато більше, то і (мобілізаційні -ред.) плани у них набагато більші. Дійсно є така залежність», – підсумував Горбач.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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