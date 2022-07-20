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2022-07-20
Зеленський дав наказ звільнити всі окуповані території: в РНБО пояснили, хто визначає черговість та терміни
І йдеться не лише про Херсонську область.
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що президент Володимир Зеленський дав наказ звільнити від окупантів всю територію України. Він час інтерв'ю
"Деокупація відбувається не лише у Херсонській області. Президент відповідає за всю Україну. Терміни та черговість визначають військові спільно на засіданнях під головуванням президента нашої країни", - зауважив Данілов.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua