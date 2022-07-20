Зеленський дав наказ звільнити всі окуповані території: в РНБО пояснили, хто визначає черговість та терміни

І йдеться не лише про Херсонську область.

Зеленський дав наказ звільнити всі окуповані території: в РНБО пояснили, хто визначає черговість та терміни
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що президент Володимир Зеленський дав наказ звільнити від окупантів всю територію України. Він час інтерв'ю "Українському радіо" він зазначив, що черговість та терміни виконання завдань визначатимуть військові, інформує ZN.ua.

"Деокупація відбувається не лише у Херсонській області. Президент відповідає за всю Україну. Терміни та черговість визначають військові спільно на засіданнях під головуванням президента нашої країни", - зауважив Данілов.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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