Антонівський міст фактично зруйнований: окупанти підтвердили другий удар ЗСУ

Російські окупанти підтвердили другий удар Збройних сил України по Антонівському мосту через Дніпро у передмісті Херсона. Як заявляють посібники російських окупантів, міст майже зруйнований, хоча пересування ним поки що можливе.

"Україна другий день поспіль обстрілює з ракетних систем залпового вогню HIMARS міст через Дніпро в Херсонській області, було випущено 12 ракет, 11 з них потрапили по мосту, жертв і постраждалих немає", - процитувало російське агентство ТАРС заступник російського гауляйтера області Кирила Стремоусова.

У свою чергу колаборант Володимир Сальдо, якого приставили керувати захопленими територіями Херсонської області, заявив, що рух автотранспорту Антонівським мостом “тимчасово обмежений”.

Окупанти зазначили, що Антонівський міст фактично зруйнований через обстріл ЗСУ, і "якщо удари продовжаться, він може впасти".

Рано вранці у Херсоні повідомили про сильні вибухи у місті. За даними місцевих пабліків, ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту.