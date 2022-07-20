Антонівський міст фактично зруйнований: окупанти підтвердили другий удар ЗСУ

Наразі рух мостом через Дніпро обмежили.

Антонівський міст фактично зруйнований: окупанти підтвердили другий удар ЗСУ
Міст має значні пошкодження
© скриншот видео

Російські окупанти підтвердили другий удар Збройних сил України по Антонівському мосту через Дніпро у передмісті Херсона. Як заявляють посібники російських окупантів, міст майже зруйнований, хоча пересування ним поки що можливе.

"Україна другий день поспіль обстрілює з ракетних систем залпового вогню HIMARS міст через Дніпро в Херсонській області, було випущено 12 ракет, 11 з них потрапили по мосту, жертв і постраждалих немає", - процитувало російське агентство ТАРС заступник російського гауляйтера області Кирила Стремоусова.

У свою чергу колаборант Володимир Сальдо, якого приставили керувати захопленими територіями Херсонської області, заявив, що рух автотранспорту Антонівським мостом “тимчасово обмежений”.

Окупанти зазначили, що Антонівський міст фактично зруйнований через обстріл ЗСУ, і "якщо удари продовжаться, він може впасти".

Рано вранці у Херсоні повідомили про сильні вибухи у місті. За даними місцевих пабліків, ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Загальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частішеЗагальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частіше
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
У лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок ударуУ лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок удару
"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників
Блок рекламы


Похожие новости
Удар по макету HIMARS: росЗМІ зібралися видати черговий "гучний" фейкУдар по макету HIMARS: росЗМІ зібралися видати черговий "гучний" фейк
СБУ затримала ворожих агентів, які коригували ракетні удари по БахмутуСБУ затримала ворожих агентів, які коригували ракетні удари по Бахмуту
Окупанти намагаються запустити роботу зернового терміналу у порту Маріуполя — радник мераОкупанти намагаються запустити роботу зернового терміналу у порту Маріуполя — радник мера
Загинули сімейна пара та підліток: фото наслідків удару окупантів по зупинці у ХарковіЗагинули сімейна пара та підліток: фото наслідків удару окупантів по зупинці у Харкові
Омбудсмен розповів, що окупанти роблять з викраденими українськими дітьмиОмбудсмен розповів, що окупанти роблять з викраденими українськими дітьми
Мер Нової Каховки та його заступник поїхали з містаМер Нової Каховки та його заступник поїхали з міста
Окупанти конфіскують житло українців в МаріуполіОкупанти конфіскують житло українців в Маріуполі
У Херсонській області окупанти викрадають педагогів – голова ОВАУ Херсонській області окупанти викрадають педагогів – голова ОВА
«Вистрибували з машин на ходу і бігли 15 км»: окупанти масово відмовляються воювати«Вистрибували з машин на ходу і бігли 15 км»: окупанти масово відмовляються воювати
На ЗАЕС окупанти відібрали перепустки у працівників та вдерлися до радіаційної зони енергоблокуНа ЗАЕС окупанти відібрали перепустки у працівників та вдерлися до радіаційної зони енергоблоку
Последние новости
Подгружаем последние новости