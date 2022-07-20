Окупанти намагаються запустити роботу зернового терміналу у порту Маріуполя — радник мера

Порт посиленими темпами готують для транспортування краденого зерна, інформує ZN.ua.

Окупанти намагаються запустити роботу зернового терміналу у порту Маріуполя — радник мера
© t.me/polkazov

У порту Маріуполя російські загарбники намагаються запустити зерновий термінал. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко. Він також розповів про загальну ситуацію в Маріуполі.

«Маріуполь. На зараз. Вода. Знову почались проблеми з доставкою питної води мешканцям Лівобережного району», - йдеться у повідомленні.

За словами Андрющенка, люди змушені стояти у чергах за водою по 4-5 годин, кількість великих посудин для води скорочено втричі.

«Посудини було вивезено в парк Гурова для святкування Дня Металурга на кістках, у підсумку там і залишились. Мешканці віддалених місць Кальміуського району залишаються без водопостачання», - заявив радник мера.

Також Андрющенко додав, що окупанти повністю зупинили ексгумацію тіл загиблих.

«Тепер не соромлячись окупанти прямо кажуть, що ексгумація лише за гроші. Все вирішення проблем маріупольців мраzота перетворює на бізнес, а імпровізовані кладовища зростають», - йдеться у повідомленні.

Крім того, загарбники намагаються запустити роботу зернового терміналу у порту міста.

«Порт посиленими темпами готують для прийому/перевалки зерна вкраденого врожаю», - додав Андрющенко.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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