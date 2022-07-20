По танку на місяць, починаючи з 2023 року: у Німеччині спалахує скандал через "допомогу" Україні

По танку на місяць, починаючи з 2023 року: у Німеччині спалахує скандал через "допомогу" Україні

Депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер розкрив пропозицію німецького уряду щодо постачання танків для України і розкритикував її як недостатню.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Німецька "пропозиція" після 3 місяців роздумів: 20 танків Leopard 2. Постачання з квітня 2023 року по 1 шт. на місяць, з жовтня 2023 року - по 3 шт. на місяць. Нагадаємо: Польща передала Україні майже 300 танків Т-72 за перші 2 місяці", - йдеться у повідомленні.

До речі, ХДС, до якої належить Кізеветтер, перебуває в опозиції до уряду канцлера Олафа Шольца. Він не вказав, звідки у нього інформація про таку урядову пропозицію.

Кізеветтер також назвав провальним принцип Ringtausch з Польщею, за яким країна передає Україні своє важке озброєння, як правило, радянського зразка, а Німеччина компенсує це союзнику постачанням більш сучасної техніки.

"Не дивно, що країни Східної Європи, такі як Польща, орієнтуються на США і тепер купують Abrams, а не Leopards. Ми втрачаємо довіру, яку завойовували роками", - додав він.


Алексей Ионов, politeka.net





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