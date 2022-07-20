«Hasta la vista, baby»: Борис Джонсон виголосив прощальну промову в Палаті громад

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виголосив прощальну промову в Палаті громад. Джонсон отримав аплодисменти від членів Консервативної партії.

Він також дав «кілька порад своєму наступнику, ким би той не був».

«Залишайтеся поруч з американцями, захищайте українців, захищайте свободу та демократію всюди. Зосередьтеся на дорозі попереду, але не забувайте перевіряти дзеркало заднього виду», - сказав британський прем’єр.

«Ми змінили нашу демократію та відновили нашу національну незалежність… Я допоміг цій країні подолати пандемію та врятувати іншу країну від варварства, і, чесно кажучи, цього достатньо, щоб рухатися далі. Місія в основному виконана», - зазначив Джонсон.

«Я хочу подякувати всім присутнім. І, Hasta la vista, baby», - завершив свою промову британський прем’єр цитатою з фільму «Термінатор».

Лідер опозиційної Лейбористської партії Кір Стармер і спікер Палати Громад Ліндсей Хойл своєю чергою побажали Джонсону успіхів.