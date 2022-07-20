Під Скадовськом знищено об'єкт ППО окупантів - коштує $12,5 млн: фото

Нещодавно ЗСУ завдали нищівного удару по ворожому складу з боєприпасами у селищі міського типу Лазурне, що у тимчасово окупованій Херсонській області. А в середу, 20 липня, українські бійці знищили надсучасну російську РЛС, інформує Апостроф .

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ у Telegram-каналі.

"Це 48Я6-К1 "Підліт" - твердотільна трикоординатна станція радіолокації з ФАР кругового огляду і виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах в складній перешкодовій обстановці Дана РЛС призначена для видачі цілевказівки для ЗРК С-300, С-400 і т.д.", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що у Росії вищезазначені РЛС вважаються найбільш "сучасними" та найменш поширеними. Їх постачання розпочато у 2015 році.

Ця РЛС призначена для моніторингу повітряних цілей на низьких та наднизьких висотах, в тому числі малорозмірних, на відстанях до 300 км. Це крилаті ракети, безпілотники, авіація що летить на надмалих висотах. Задумано, що вона працює у комплексі з ППО типу С-400.

Вартість такої установки - 12,5 млн доларів. Окрім цього, повідомляється, що дистанція з якої влучили в РЛС, щонайменше 110 км від найближчої точки лінії фронту.