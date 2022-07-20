Росія може погрожувати Україні ядерною зброєю та вербує зеків: карта боїв та аналіз ISW

Йде вже 147-та доба повномасштабної війни з російськими окупантами, Росія вербує найманців у місцях позбавлення волі і може знову вдатися до ядерних залякувань.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), інформує Апостроф.

Кремль прагне уникнути загальної мобілізації і з цією метою вербує найманців серед маргіналізованих верств населення.

Згідно зі звітом російської правозахисної організацією "Русь, що сидить", виправні колонії в Ленінградській, Нижегородській, Новгородській та Володимирській областях РФ, а також Мордовії, Адигеї та інших регіонах отримали пропозиції щодо відправлення засуджених на війну.

Своєю чергою приватна військова компанія (ПВК) "Вагнера" активно вербує ув'язнених у виправних колоніях Санкт-Петербурга.

"Ці зусилля з вербування, ймовірно, роблять акцент на кількості, а не на якості новобранців на користь прискорення розгортання сил з мінімальною підготовкою, і тому навряд чи забезпечать вирішальну бойову перевагу в бойових діях в Україні", - наголосили аналітики.

Крім того, президент Росії Володимир Путін може використати ядерну загрозу для стримування контрнаступу ЗСУ на тимчасово окуповані Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області.

"Після анексії окупованих територій Путін може прямо чи опосередковано заявити, що російська доктрина, яка дозволяє застосування ядерної зброї для захисту території РФ, застосовується до новоприєднаних територій", - не виключають експерти.

Вони зазначають, що ядерні погрози Кремля, на думку аналітиків, можуть суттєво скоротити часові рамки для контрнаступу ЗСУ, перш ніж Росія анексує окуповані території України.


Олена Руденко, Апостроф





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