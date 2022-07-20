На Сумщині зафіксовано 78 "прильотів" за минулу добу – Живицький

За минулу добу російська армія 9 разів обстріляла Сумщину з різних видів озброєння. Загалом – близько 78 "прильотів", повідомив голова ОДА Дмитро Живицький.

У Білопільській громаді об 11.00 та після 12.00 були обстріли з міномету, також ворог гатив із САУ близько 13.00. Продовжився мінометний обстріл о 19.00.