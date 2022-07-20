На Сумщині зафіксовано 78 "прильотів" за минулу добу – Живицький

Лише по Миколаївській громаді ворог випустив 6 ракет.

На Сумщині зафіксовано 78
Наслідки попередніх ударів по Сумщині / фото ілюстративне
© Дмитро Живицький Сумська ОВА/Telegram

За минулу добу російська армія 9 разів обстріляла Сумщину з різних видів озброєння. Загалом – близько 78 "прильотів", повідомив голова ОДА Дмитро Живицький.

У Білопільській громаді об 11.00 та після 12.00 були обстріли з міномету, також ворог гатив із САУ близько 13.00. Продовжився мінометний обстріл о 19.00.

У Новослобідській громаді РФ обстрілювала територію зі ствольної артилерії.


Оксана Коваль, ZN.ua





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