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2022-07-20
На Сумщині зафіксовано 78 "прильотів" за минулу добу – Живицький
Лише по Миколаївській громаді ворог випустив 6 ракет.
Наслідки попередніх ударів по Сумщині / фото ілюстративне© Дмитро Живицький Сумська ОВА/Telegram
За минулу добу російська армія 9 разів обстріляла Сумщину з різних видів озброєння. Загалом – близько 78 "прильотів",
У Білопільській громаді об 11.00 та після 12.00 були обстріли з міномету, також ворог гатив із САУ близько 13.00. Продовжився мінометний обстріл о 19.00.
У Новослобідській громаді РФ обстрілювала територію зі ствольної артилерії.
Оксана Коваль, ZN.ua