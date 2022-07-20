Інформація з фронту закрита на 90% — Данілов

Її невдале оприлюднення може призвести до загибелі людей, інформує ZN.ua.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що керівництво країни щодня отримує інформацію про ситуацію на фронті, проте вона на 90% є закритою. Під час інтерв'ю "Українському радіо" він розповів про причину.

Чиновник назвав ці дані "вкрай чутливими". Їх неправильне, невчасне або з помилками оприлюднення може призвести до загибелі наших захисників.

"Я хочу, аби всі зрозуміли, що це дуже серйозне питання. І вважати, що ми маємо в режимі онлайн передавати всю інформацію з фронту - це вийде за рамки певних процесів", - пояснив Данілов.

Секретар РНБО виступив проти стрімів з місця ведення бойових дій, додаючи, що дещо можна дивитися у записі, коли військові та техніка вже відійшли на безпечну відстань від місця, звідки відпрацювали по ворогу.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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