Інформація з фронту закрита на 90% — Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що керівництво країни щодня отримує інформацію про ситуацію на фронті, проте вона на 90% є закритою. Під час інтерв'ю "Українському радіо" він розповів про причину.

Чиновник назвав ці дані "вкрай чутливими". Їх неправильне, невчасне або з помилками оприлюднення може призвести до загибелі наших захисників.

"Я хочу, аби всі зрозуміли, що це дуже серйозне питання. І вважати, що ми маємо в режимі онлайн передавати всю інформацію з фронту - це вийде за рамки певних процесів", - пояснив Данілов.

Секретар РНБО виступив проти стрімів з місця ведення бойових дій, додаючи, що дещо можна дивитися у записі, коли військові та техніка вже відійшли на безпечну відстань від місця, звідки відпрацювали по ворогу.