Свавілля в Кирилівці: гауляйтери зірвалися з ланцюга і віджимають на курорті все поспіль

У тимчасово окупованій Кирилівці місцеві гауляйтери відбирають у підприємців комерційні об'єкти та бази відпочинку. Сепаратисти впевнені у своїй безкарності, тому діють відкрито, інформує Апостроф .

Про це повідомили в "РІА-Мелітополь".

Головними "героями" протизаконних дій є Катерина Уманець, яка приїхала з Москви, та її заступник Артем Петренко. Мешканці Кирилівки масово скаржаться на свавілля окупаційної верхівки, фрагмент із листа-скарги:

"Населений пункт Кирилівки на узбережжі Азовського моря опинився під повною владою мелітопольської злочинної групи на чолі з Катериною Уманець, Артемом Петренком та іншими співробітниками "нової селищної адміністрації". Ці злочинці, прикриваючись своїми повноваженнями, отриманими від мелітопольського "губернатора" Балицького, відкрито зламують ворота, двері баз відпочинку, дитячих таборів, приватних будинків, вторгаються у чужу власність та привласнюють собі землю, нерухомість та майно людей, яких немає у цей час у селищі. Вчиняють ці злочини особисто Є. Уманець та О. Петренко, навіть не побоюючись, що потрапляють під камери спостереження".

Крім того, ці злочинці погрожують розправою тим людям, які намагаються протидіяти свавіллю окупантів. Свої незаконні діяння гауляйтери пояснюють нібито відсутністю будь-якого правового поля в Кирилівці.

"Ці бандити з влади Балицького змушують керівників таборів, санаторіїв, баз відпочинку відновити роботу і віддавати їм 50% прибутку! Рейдери змушують в обмежені терміни всіх власників землі та нерухомості пройти перереєстрацію. А тих, хто цього не встигне зробити, позбавлять майна, житла чи бізнесу. Природно, що ніхто не встигне, тому що ні для кого не секрет, що законними власниками, орендарями Кирилівських земель найчастіше є жителі Запоріжжя, Дніпра, Харкова та інших міст, які зі зрозумілих причин не приїдуть до окупованого селища. А окупований він зрадниками: Уманець, Петренко та всім їхнім угрупуванням від Є. Балицького", - розповідають власники баз відпочинку.

Також місцеві повідомляють, що колаборантка Катерина Уманець живе в будинку ще одного колаборанта - колишнього поліцейського Миколи Смирнова. Ця жінка кожного вечора зловживає алкоголем, після чого ходить вулицями Кирилівки та погрожує відібрати чужі бази відпочинку.