Експерт назвав дві умови, які допоможуть ЗСУ звільнити південь

Важливу роль відіграє чисельність особового складу та логістичні можливості, інформує ZN.ua.

Експерт назвав дві умови, які допоможуть ЗСУ звільнити південь
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Тимчасово окупований південь України на правобережжі контролюють близько 15 тисяч російських військових, заявив дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов.

"Там наразі знаходяться 49-а армія, 20-а мотострілецька дивізія, деякі підрозділи 11-ої десантно-штурмової бригади, - розповів він в коментарі НВ. - Також вони посилені мобілізованими з територій так званих "ЛНР" і "ДНР". Ці частини займають ну дуже великий фронт і якусь оборону вони можуть тримати тільки проти невеликих українських підрозділів, які наразі, як ми розуміємо, там здійснюють наступ".

За його словами, є дві умови, які не дозволять росіянам стримати наступ ЗСУ: якщо наша сторона підготує або застосує наявні резерви, та якщо вдасться знищити один чи два з трьох мостів на Херсонщині.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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