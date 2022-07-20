Експерт назвав дві умови, які допоможуть ЗСУ звільнити південь
Важливу роль відіграє чисельність особового складу та логістичні можливості, інформує
Тимчасово окупований південь України на правобережжі контролюють близько 15 тисяч російських військових, заявив дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов.
"Там наразі знаходяться 49-а армія, 20-а мотострілецька дивізія, деякі підрозділи 11-ої десантно-штурмової бригади, - розповів він
За його словами, є дві умови, які не дозволять росіянам стримати наступ ЗСУ: якщо наша сторона підготує або застосує наявні резерви, та якщо вдасться знищити один чи два з трьох мостів на Херсонщині.