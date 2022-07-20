Експерт назвав дві умови, які допоможуть ЗСУ звільнити південь

Тимчасово окупований південь України на правобережжі контролюють близько 15 тисяч російських військових, заявив дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов.

"Там наразі знаходяться 49-а армія, 20-а мотострілецька дивізія, деякі підрозділи 11-ої десантно-штурмової бригади, - розповів він в коментарі НВ . - Також вони посилені мобілізованими з територій так званих "ЛНР" і "ДНР". Ці частини займають ну дуже великий фронт і якусь оборону вони можуть тримати тільки проти невеликих українських підрозділів, які наразі, як ми розуміємо, там здійснюють наступ".

За його словами, є дві умови, які не дозволять росіянам стримати наступ ЗСУ: якщо наша сторона підготує або застосує наявні резерви, та якщо вдасться знищити один чи два з трьох мостів на Херсонщині.