МЗС Бельгії очолила журналістка, яка відвідувала окупований Крим та не відповіла питання чий він

Є висока ймовірність, що на півострів вона прибула в незаконний спосіб, інформує ZN.ua.

МЗС Бельгії очолила журналістка, яка відвідувала окупований Крим та не відповіла питання чий він
© Facebook Hadja Lahbib

Призначена міністром закордонних справ Бельгії після відставки минулого тижня Софі Вільмес колишня журналістка та телеведуча Аджа Лябіб у липні 2021 року, ймовірно, в незаконний спосіб відвідувала окупований Крим та говорила про поїзду як відвідини Росії, пише "Європейська правда".

Про візит Лябіб до Криму в липні 2021 року свідчать її власні та інші дописи у соцмережах, а також коментарі в телеефірах.

Зокрема 24 липня 2021 року вона опублікувала у своєму Instagram повідомлення про приїзд до Севастополя. "Прибуття у затоку Севастополя, дивне місце, чи не правда?", - підписала вона фото, а уже наступного дня опублікувала фото вечірнього Севастополя.

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Допис, поширений Hadja Lahbib (@hadjalahbib)

Видання зазначає, що Аджа Лябіб приїздила на фестиваль "Глобальные ценности", організований Севастопольським академічним російським драматичним театром імені Луначарського. У 2021 році він проходив 23-25 липня, а Лябіб тегнули в одному з дописів про фестиваль у Facebook, який вона поширила і на власній сторігці. Згодом в ефірах вона заявить про фестиваль як головну мету цієї поїздки.

Також тоді ще не глава МЗС опублікувала в Facebook наприкінці липня минулого року, уже після завершення фестивалю, фотографії з Лівадійського палацу з експозицією про Ялтинську конференцію та з дачі Чехова у Ялті.

Згодом в ефірі бельгійського державного мовника RTBF на запитання вона повертається "з України, чи з Росії" Лябіб не дала прямої відповіді, та заявила, що "аби приземлитися в аеропорту Сімферополя, потрібна російська віза", а далі ввімкнула коментар перехожого-росіянина з Севастополя, який каже, що "у Криму завжди була російська культура і жодного зв’язку з українською культурою".

"Звісно, відповідь була би іншою, якби я простягнула мікрофон кримському татарину або українцю", - зазначила однак Лябіб.

Тим не менше, говорячи про поїздку, вона все ж побіжно використала фразу, що їздила "у Росію": “Цей фестиваль у Криму буде темою документального фільму, який ви зараз готуєте? - Так, і для цього я поїхала у Росію…”.

У який спосіб Аджа Лябіб точно прибула на територію окупованого півострова - через Росію, порушивши закони України, чи через "Чонгар" - точно невідомо, однак її слова про аеропорт Сімферополя можуть натякати на в'їзд з території Росії.


Ірина Знась, ZN.ua





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