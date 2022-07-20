МЗС Бельгії очолила журналістка, яка відвідувала окупований Крим та не відповіла питання чий він

Призначена міністром закордонних справ Бельгії після відставки минулого тижня Софі Вільмес колишня журналістка та телеведуча Аджа Лябіб у липні 2021 року, ймовірно, в незаконний спосіб відвідувала окупований Крим та говорила про поїзду як відвідини Росії, пише " Європейська правда ".

Про візит Лябіб до Криму в липні 2021 року свідчать її власні та інші дописи у соцмережах, а також коментарі в телеефірах.

Зокрема 24 липня 2021 року вона опублікувала у своєму Instagram повідомлення про приїзд до Севастополя. "Прибуття у затоку Севастополя, дивне місце, чи не правда?", - підписала вона фото, а уже наступного дня опублікувала фото вечірнього Севастополя.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Hadja Lahbib (@hadjalahbib)

Видання зазначає, що Аджа Лябіб приїздила на фестиваль "Глобальные ценности", організований Севастопольським академічним російським драматичним театром імені Луначарського. У 2021 році він проходив 23-25 липня, а Лябіб тегнули в одному з дописів про фестиваль у Facebook, який вона поширила і на власній сторігці. Згодом в ефірах вона заявить про фестиваль як головну мету цієї поїздки.

Також тоді ще не глава МЗС опублікувала в Facebook наприкінці липня минулого року, уже після завершення фестивалю, фотографії з Лівадійського палацу з експозицією про Ялтинську конференцію та з дачі Чехова у Ялті.

Згодом в ефірі бельгійського державного мовника RTBF на запитання вона повертається "з України, чи з Росії" Лябіб не дала прямої відповіді, та заявила, що "аби приземлитися в аеропорту Сімферополя, потрібна російська віза", а далі ввімкнула коментар перехожого-росіянина з Севастополя, який каже, що "у Криму завжди була російська культура і жодного зв’язку з українською культурою".

"Звісно, відповідь була би іншою, якби я простягнула мікрофон кримському татарину або українцю", - зазначила однак Лябіб.

Тим не менше, говорячи про поїздку, вона все ж побіжно використала фразу, що їздила "у Росію": “Цей фестиваль у Криму буде темою документального фільму, який ви зараз готуєте? - Так, і для цього я поїхала у Росію…”.

У який спосіб Аджа Лябіб точно прибула на територію окупованого півострова - через Росію, порушивши закони України, чи через "Чонгар" - точно невідомо, однак її слова про аеропорт Сімферополя можуть натякати на в'їзд з території Росії.