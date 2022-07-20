Загинули сімейна пара та підліток: фото наслідків удару окупантів по зупинці у Харкові

Вранці в середу, 20 липня, російські окупанти вкотре обстріляли Харків з РСЗВ "Ураган". Удару було завдано по Київському району, в районі Салтівка загинула літня сімейна пара та 13-річний хлопчик, які перебували на зупинці громадського транспорту.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура у своєму Telegram-каналі, інформує Апостроф.

Загинули 69-річний чоловік та 68-річна жінка, а разом братом на зупинці була 15-річна сестра, яка зазнала поранень. Також постраждала 72-річна жінка.

Телеgram-канал "Суспільне Харків" опублікував пронизливе фото, на якому батько загиблого 13-річного хлопця читає молитву на місці його загибелі поряд із його тілом.

Як повідомляв "Апостроф", росіяни обстрілюють Харків практично щодня. У ніч проти 17 липня через обстріл у місті виникли пожежі.


Олена Руденко, Апостроф





Интересные новости
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Загальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частішеЗагальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частіше
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
У лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок ударуУ лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок удару
"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників
Блок рекламы


Похожие новости
ЗСУ знищили польовий артилерійський склад окупантів на ХерсонщиніЗСУ знищили польовий артилерійський склад окупантів на Херсонщині
Ще кілька сотень "вантажів 200": ЗСУ оновили статистику втрат окупантівЩе кілька сотень "вантажів 200": ЗСУ оновили статистику втрат окупантів
Під Скадовськом знищено об'єкт ППО окупантів - коштує $12,5 млн: фотоПід Скадовськом знищено об'єкт ППО окупантів - коштує $12,5 млн: фото
Українські військові врятували на острові Зміїному кота, який кілька місяців жив у окупації: фотоУкраїнські військові врятували на острові Зміїному кота, який кілька місяців жив у окупації: фото
В тилу окупантів ЗСУ знищили надсучасну радіолокаційну станціюВ тилу окупантів ЗСУ знищили надсучасну радіолокаційну станцію
РФ втратили 11 тисяч окупантів в боях за Лисичанськ і Сєвєродонецьк – РезніковРФ втратили 11 тисяч окупантів в боях за Лисичанськ і Сєвєродонецьк – Резніков
Дякую сину за машину: батьки вбитого в Україні окупанта стали героями мемов та фотожабДякую сину за машину: батьки вбитого в Україні окупанта стали героями мемов та фотожаб
З ним щось не так: Путін спантеличив своїм зовнішнім виглядом під час поїздки до Ірану, фотоЗ ним щось не так: Путін спантеличив своїм зовнішнім виглядом під час поїздки до Ірану, фото
Навряд чи "мир" є метою цих зустрічей: на "зернових" переговорах помітили важливу деталь, фотоНавряд чи "мир" є метою цих зустрічей: на "зернових" переговорах помітили важливу деталь, фото
Росіяни завдали удару по центру Краматорська: фото та відео наслідківРосіяни завдали удару по центру Краматорська: фото та відео наслідків
Последние новости
Подгружаем последние новости