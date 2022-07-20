Загинули сімейна пара та підліток: фото наслідків удару окупантів по зупинці у Харкові

Вранці в середу, 20 липня, російські окупанти вкотре обстріляли Харків з РСЗВ "Ураган". Удару було завдано по Київському району, в районі Салтівка загинула літня сімейна пара та 13-річний хлопчик, які перебували на зупинці громадського транспорту.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура у своєму Telegram-каналі, інформує Апостроф .

Загинули 69-річний чоловік та 68-річна жінка, а разом братом на зупинці була 15-річна сестра, яка зазнала поранень. Також постраждала 72-річна жінка.

Телеgram-канал "Суспільне Харків" опублікував пронизливе фото, на якому батько загиблого 13-річного хлопця читає молитву на місці його загибелі поряд із його тілом.

Як повідомляв "Апостроф", росіяни обстрілюють Харків практично щодня. У ніч проти 17 липня через обстріл у місті виникли пожежі.