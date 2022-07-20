Офіс президента і далі блокує призначення керівника САП — Центр протидії корупції

Офіс президента і далі блокує призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

«До вчора Банкова прикривалася відсутністю рішення комісії. Тепер буде тим, що це рішення не надсилатимуть генпрокурору. І це все після того, як Зеленський на всю країну заяавив, що вимагає негайного призначення переможця конкурсу», - каже Шабунін.

Антикорупціонер підкреслює, що «не так важливо, чи це Зеленський в тому зверненні обманював країну, чи Єрмак/Татаров зараз обманюють президента. Заявам президента вірити немає сенсу - вони не корелюються з діями», - вважає Шабунін.

Він додав, що в тому ж зверненні Зеленський наказав КМУ інтенсифікувати конкурс на директора НАБУ, після чого «нічого не змінилося, а лише стало гірше».