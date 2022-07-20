В уряді відповіли на чутки про майбутній перепис населення

Напередодні Рада затвердила законопроект

В уряді відповіли на чутки про майбутній перепис населення

До завершення основних активних бойових дій Всеукраїнський перепис населення не може бути проведений, заявив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов в ефірі національного телемарафону в середу вранці.

"Ми справді планували на 2023 рік проведення всеукраїнського перепису населення... Якби ми, без 24 лютого, планово виходили на перепис 2023 року, то це був би великий крок до того, щоб провести перепис уже за новими стандартами, із значно меншим навантаженням на бюджет і значно швидшими результатами", - сказав він.

Однак він наголосив, що "до завершення основних активних бойових дій жодного перепису бути не може", а для його реалізації необхідно буде здійснювати підготовку уже беручи до уваги чинне законодавство.

Напередодні Верховна Рада України затвердила законопроєкт №5108 "Про внесення змін до деяких законів щодо державної статистичної діяльності", відповідно до якого перепис населення в Україні проводитиметься не рідше ніж один раз на 10 років.

Відповідно щодо затверджених змін щодо процедури проведення перепису в Україні, основою для його проведення є рішення Кабінету Міністрів, яке ухвалюється не пізніше ніж за три роки до початку перепису та передбачає проведення відповідної інформаційно-роз'яснювальної роботи.


Ірина Знась, ZN.ua





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