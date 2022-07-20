Депутати парламенту Шрі-Ланки обрали нового президента

Однак новий глава держави не має підтримки громадськості, інформує ZN.ua.

Депутати парламенту Шрі-Ланки обрали нового президента

Депутати парламенту Шрі-Ланки обрали прем'єр-міністра Раніла Вікремесінгхе новим президентом країни, незважаючи на його непопулярність серед громадськості, повідомляє BBC.

Перед Вікремесінгхе стоїть завдання вивести країну з економічного колапсу та відновити громадський порядок після місяців масових протестів.

Він переміг свого основного конкурента на цю посаду Дуллуса Алахапперуму, отримавши 134 голоси проти 82 під час голосування в парламенті.

Колишній президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса втік з країни минулого тижня. Тисячі протестувальників штурмували резиденцію президента та інші урядові будівлі, вимагаючи його відставки. Вони також закликали до відставки Вікремесінге, який був призначений прем'єр-міністром у травні.

Шрі-Ланка фактично є банкрутом і зіштовхнулася з гострою нестачею продовольства та палива.

Після свого обрання Вікремесінгхе заявив парламенту, що нація перебуває «в дуже складній ситуації», додавши, що на країну «чекають великі виклики».

Він намагатиметься встановити політичну стабільність у Шрі-Ланці, щоб країна змогла відновити переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про пакет фінансової допомоги.

Вікремесінгхе також закликав до політичної єдності та співпраці опозиційних партій з його урядом на благо країни.

Однак його обрання може спровокувати подальші заворушення та масові протести. Протягом останніх двох тижнів протестувальники закликали Вікремесінгхе піти у відставку, оскільки вони вважають його частиною «політичної еліти», яка неправильно керувала фінансами країни.

Вікремесінгхе працює в політиці Шрі-Ланки 45 років. Він знехтував закликами протестувальників піти у відставку.Вікремесінгхе почав виконувати обов’язки президента після втечі Раджапакси, і його перемога означає, що він буде главою держави до завершення президентського терміну у листопаді 2024 року.

Його суперник Алахапперума є депутатом-дисидентом правлячої партії, який заручився підтримкою основної опозиції. Він пообіцяв створити на Шрі-Ланці новий міжпартійний уряд, який «покладе кінець брехливій політичній культурі». Однак йому не вдалося отримати підтримку більшості.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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