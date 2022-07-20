Данілов: Найближчим часом почуємо гучні новини про деяких впливових людей, які зникли з екранів

Він розповів, що контррозвідка нейтралізувала багатьох з тих, хто повинен був активізуватися після 24 лютого, інформує ZN.ua.

Данілов: Найближчим часом почуємо гучні новини про деяких впливових людей, які зникли з екранів
© Офіс президента

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що контррозвідка України блискуче підготувалася до повномасштабного російського вторгнення, тому вже скоро громадяни почують гучні новини про впливових людей, які зникли з телеекранів. Про це він сказав під час інтерв'ю "Українському радіо".

"Я можу сказати велику подяку нашій контррозвідці, яка відпрацювала блискуче щодо підготовки до цього особливого періоду, який почався з лютого", - зауважив Данілов.

Він додав, що саме завдяки цій структурі було нейтралізовано багато людей, які повинні були активізуватися після 24 лютого.

"Я вже не кажу про затримання кума Путіна Віктора Медведчука нашою контррозвідкою... І ми зараз не можемо суспільству про всіх звітувати, але те, що робить наша контррозвідка, а особливо останнім часом - це вражає. І за це їм велика дяка і пошана, - зазначив Данілов. - Ми можемо почути гучні новини. Але ви можете звернути увагу, як пропали деякі люди, які не злазили з екрану телебачення і радіомовлення нашої країни. Вони десь зникли. І ніхто не знає, де вони знаходяться. Такі були потужні люди, які б не засинали після того, як вони б не зробили той чи інший виступ, або в засобах масової інформації, або в соціальних мережах. А після 24 лютого вони якось зникли".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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