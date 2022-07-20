Держслужбовців попередили, що відсьогодні закон про держслужбу їх більше не захищає

Державних службовців попередили, що частина норм закону про державну службу більше не застосовується, тепер пріоритет у регулюванні трудових відносин з держслужбовцями матиме інший закон. Про зміни повідомило Національне агентство з питань державної служби (НАДС).

«19 липня набув чинності Закон України від 1 липня 2022 року № 2352–IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин», яким внесено зміни, зокрема до Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», - йдеться в повідомленні.

Серед ключових змін, на які варто звернути увагу службам управління персоналом, є те, що дія Закону №2136 поширюється на державних службовців та на посадових осіб місцевого самоврядування, а норми законодавства про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування у частині відносин, врегульованих Законом № 2136, не застосовуються», - зазначили у НАДС.

Відповідно до нового закону: