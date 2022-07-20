Держслужбовців попередили, що відсьогодні закон про держслужбу їх більше не захищає

Трудові відносини з держслужбовцями тепер регулюватимуться на загальних підставах, відповідно до нещодавно зміненого законодавства, інформує ZN.ua.

Держслужбовців попередили, що відсьогодні закон про держслужбу їх більше не захищає
© Андрій Товстиженко, DT.UA

Державних службовців попередили, що частина норм закону про державну службу більше не застосовується, тепер пріоритет у регулюванні трудових відносин з держслужбовцями матиме інший закон. Про зміни повідомило Національне агентство з питань державної служби (НАДС).

«19 липня набув чинності Закон України від 1 липня 2022 року № 2352–IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин», яким внесено зміни, зокрема до Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», - йдеться в повідомленні.

Серед ключових змін, на які варто звернути увагу службам управління персоналом, є те, що дія Закону №2136 поширюється на державних службовців та на посадових осіб місцевого самоврядування, а норми законодавства про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування у частині відносин, врегульованих Законом № 2136, не застосовуються», - зазначили у НАДС.

Відповідно до нового закону:

  • роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди;
  • допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці;
  • спрощена можливість призупинення дії трудового договору;
  • нормальна тривалість робочого часу у період дії воєнного стану може бути збільшена до 60 годин на тиждень;
  • п’ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється роботодавцем;
  • час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) визначається роботодавцем;
  • тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин;
  • роботодавець звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання щодо строків оплати праці, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили;
  • у разі неможливості своєчасної виплати заробітної плати внаслідок ведення бойових дій строк виплати заробітної плати може бути відтермінований до моменту відновлення діяльності підприємства;
  • у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури тощо.


Лія Ільченко, ZN.ua





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