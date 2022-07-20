Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."

українські військові, бійці ЗСУ

Ми повинні здобути перемогу, при цьому зберегти якнайбільше наших людей.

Україна має закінчити війну до холодів, забезпечивши на той час військовий розгром російських окупантів. Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю "НВ" і пояснив, чому важливими є саме такі терміни.

За його словами, якщо цього не зробити, то російські окупанти матимуть достатньо часу для окопування та відновлення сильнішої оборони.

"ЗСУ мають свій характер, вони мають свій професіоналізм. Вони все мають, окрім достатнього оснащення та зброї. Основне завдання ленд-лізу - щоб ми видобули все вчасно. Для нас дуже важливо не заходити взимку. Після зими, коли росіяни матимуть більше часу, щоб окопатися, буде важче. Вони нас у це тягнуть. Для нас дуже важливо не надати їм такої можливості", - наголосив Єрмак.

українські військові, бійці ЗСУ

За словами голови ОП, йдеться про звільнення не лише окремих регіонів України, а про деокупацію всієї української території, яку захопили противники.

"Це важка робота. Коли проти тебе ворог, у якого набагато більше і зброї, і людей. Ми повинні здобути перемогу, при цьому зберегти якнайбільше наших людей", - додав Єрмак.


Александра Павленко, politeka.net





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