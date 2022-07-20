В тилу окупантів ЗСУ знищили надсучасну радіолокаційну станцію

РЛС була розміщена за понад 100 кілометрів від українських позицій, інформує ZN.ua.

В тилу окупантів ЗСУ знищили надсучасну радіолокаційну станцію
© Міноборони РФ

Під час удару по російській військовій базі в Лазурному Збройні сили України знищили надсучасну російську станцію радіолокації 48Я6-К1 Подлет , повідомило командування Сухопутних військ України.

Радіолокаційну станцію з характерним маркуванням окупантів знищили внаслідок ракетного удару по російській базі в селі Лазурне у Скадовському районі Херсонської області на узбережжі Чорного моря.

“Найцікавіше те, що знищили її в Херсонській області, більш ніж за 100 км від позицій, які зараз займають ЗСУ”, - зазначили в командуванні.

РЛС "Подлет" почали розробляти у 2010 році. Згідно з офіційними даними російського міноборони, перші зразки були спрямовані на посилення ППО Москви у 2015-му.

Розробники заявляють, що вона розрахована на роботу “у складній перешкодовій обстановці малорозмірних, низькошвидкісних і низьколетячих цілей, як то крилаті ракети, безпілотні літальні апарати чи навіть стелс-літаки” та буцімто здатна виявляти такі цілі краще, ніж універсальні системи С-400.

Нагадаємо, кілька днів тому українські збройні сили знищили склад боєприпасів у Лазурному Хресонської області.


Ірина Знась, ZN.ua





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