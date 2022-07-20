Була найбільшою у світі: військову "гордість" росіян відправили на металобрухт

Найбільший у світі стратегічний атомний підводний човен (АПЧ) «Дмитро Донський» виведено з бойового складу ВМФ Росії і буде утилізовано.

Як повідомляють росЗМІ, АПЧ «Дмитро Донський» (проект 941 «Акула», за класифікацією НАТО SSBN Typhoon) увійшла до бойового складу ВМФ у 1981 році і була головним човном проекту 941. Здатний нести балістичні ракети.

У 2002 році човен був модернізований та обладнаний для випробувань нової ракети «Булава». Є найбільшим за водотоннажністю підводним човном у світі за всю історію.

Найменування «Дмитро Донський» раніше привласнили іншому стратегічному атомному підводному човну класу «Борей-А» (проект 955А), закладеному в 2021 році.

Усього було збудовано шість кораблів проекту 941. В даний час три кораблі утилізовані, ТК-208 «Дмитро Донський» перебував у строю як досвідчений корабель, ще два — ТК-17 і ТК-20 знаходяться в резерві.