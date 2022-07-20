У ISW попередили, чим погрожуватиме Путін, аби зупинити контрнаступ ЗСУ

Вікно можливостей для підтримки наших захисників стає все вужчим, поки РФ взагалі не вирішить анексувати окуповані території, інформує ZN.ua.

У ISW попередили, чим погрожуватиме Путін, аби зупинити контрнаступ ЗСУ
© Gerd Altmann / Pixabay

Російський диктатор Владімір Путін може погрожувати застосуванням ядерної зброї, аби зупинити контрнаступ ЗСУ, який, за оцінками різних експертів, може розпочатися вже в середині серпня. Про це попереджають аналітики американського Інституту дослідження війни.

"Після анексії Путін може прямо чи опосередковано заявити, що російська доктрина, яка дозволяє застосування ядерної зброї для захисту російської території, застосовується до новоприєднаних територій. Такі дії загрожують Україні та її партнерам ядерною атакою, якщо українські контрнаступи щодо звільнення окупованої Росією території продовжаться", - зазначають в ISW.

При цьому, усі попередні погрози РФ застосувати зброю масового знищення виявилися порожнім звуком.

Також фахівці зазначають, що вікно можливостей для підтримки контрнаступу ЗСУ на окупованих територіях стає все вужчим, поки РФ не вирішить анексувати їх.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Загальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частішеЗагальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частіше
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
У лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок ударуУ лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок удару
"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників
Блок рекламы


Похожие новости
США не мають інформації щодо продажу Іраном безпілотників ПутінуСША не мають інформації щодо продажу Іраном безпілотників Путіну
Держслужбовців попередили, що відсьогодні закон про держслужбу їх більше не захищаєДержслужбовців попередили, що відсьогодні закон про держслужбу їх більше не захищає
Поїздка Путіна до Ірану показує, наскільки ізольованою стала Росія – Білий дімПоїздка Путіна до Ірану показує, наскільки ізольованою стала Росія – Білий дім
Ердоган про переговори з Путіним щодо зерна: результат позитивно вплине на весь світЕрдоган про переговори з Путіним щодо зерна: результат позитивно вплине на весь світ
З ним щось не так: Путін спантеличив своїм зовнішнім виглядом під час поїздки до Ірану, фотоЗ ним щось не так: Путін спантеличив своїм зовнішнім виглядом під час поїздки до Ірану, фото
На "праву руку" Путіна скоєно замах — ЗМІНа "праву руку" Путіна скоєно замах — ЗМІ
Путін розраховує на демократичну втому країн ЄС від війни в Україні – БорельПутін розраховує на демократичну втому країн ЄС від війни в Україні – Борель
NYT: Путін досі думає, що він перемагаєNYT: Путін досі думає, що він перемагає
Focus: Соратник Навального пояснив, яку пастку Путін готує Україні і ЗаходуFocus: Соратник Навального пояснив, яку пастку Путін готує Україні і Заходу
Путіну вигідна затяжна війна з Україною, у Фінляндії назвали причину: "Кремль розраховує..."Путіну вигідна затяжна війна з Україною, у Фінляндії назвали причину: "Кремль розраховує..."
Последние новости
Подгружаем последние новости