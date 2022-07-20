У ISW попередили, чим погрожуватиме Путін, аби зупинити контрнаступ ЗСУ

Російський диктатор Владімір Путін може погрожувати застосуванням ядерної зброї, аби зупинити контрнаступ ЗСУ, який, за оцінками різних експертів, може розпочатися вже в середині серпня. Про це попереджають аналітики американського Інституту дослідження війни.

"Після анексії Путін може прямо чи опосередковано заявити, що російська доктрина, яка дозволяє застосування ядерної зброї для захисту російської території, застосовується до новоприєднаних територій. Такі дії загрожують Україні та її партнерам ядерною атакою, якщо українські контрнаступи щодо звільнення окупованої Росією території продовжаться", - зазначають в ISW.

При цьому, усі попередні погрози РФ застосувати зброю масового знищення виявилися порожнім звуком.