Прикордоння Луганської та Донецької областей російські війська обстріляли з авіації

Окупанти пробують пробитись на Бахмут.

Прикордоння Луганської та Донецької областей російські війська обстріляли з авіації
© Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА)

Вночі російські війська напередодні ввечері потужно обстріляли Білогорівку — після 22:00 вони декілька разів із РСЗВ «Град» били по селищу, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він зазначив, що попри щільний артилерійський та ракетний тиск, наші Збройні сили утримують свої позиції. При цьому окупанти націлені на штурм Бахмута, тому й влаштовують терор в населених пунктах, розташованих на підступав до цього міста.

“На межі областей за минулу добу росіянами завдано сім ракетних ударів, три мінометних обстріли, проведені дві атаки із застосуванням ствольної артилерії та ще дві – за підтримки реактивної. Зокрема, серйозно постраждало Верхньокам’янське – по домівках людей, які залишились, росіяни влучали і з артилерії, і з «Градів», і навіть застосовували авіацію”, - додав Гайдай.

Тим не менше біля Білогорівки окупанти зазнали значних втрат.

Також не за планами в окупантів йдуть справи й в окупованих містах. Зокрема вони не те що не змогли відновити постачання газу, а не можуть навіть налагодити підвезення хоча б технічної води, інформує ZN.ua.

“Навіть коли Сєвєродонецьк залишився без електропостачання, ми користувалися законсервованими раніше свердловинами, по декілька десятків тонн технічної води на день підвозили співробітники ДСНС, питну воду накопичували в спеціально закуплених резервуарах. Ми допомагали людям щосили. В росіяни – тільки обіцянки на камеру. Уявіть, люди в спеку досі не забезпечені водою! Окупаційна влада не в змозі. Тільки «планують налагодити» підвіз”, - зазначив Гайдай.

Зазначимо, що за даними Генерального штабу Збройних сил України, Росія готується до проведення наступу на Бахмут.


Ірина Знась, ZN.ua





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