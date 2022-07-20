Умови, за яких може завершитися війна в Україні — WP

Коли скінчиться війна в Україні? Як конфлікт сформує міжнародний лад? Коли до Європи повернеться мир? Ці питання ставить Карл Більдт – колишній прем'єр-міністр Швеції на сторінках The Washington Post .

Спостерігачі думали над цими питаннями, але чесною відповіддю є те, що ніхто не знає. Конфлікт, мабуть, триватиме роками; Внаслідок цього Україна буде спустошена, а Росія глибоко ослаблена. Але війни закінчуються і є чітким набором умов, які можуть дозволити цьому відбутися в майбутньому.

Перший – зміни у Кремлі. Це війна президента Володимира Путіна. Рішення про вторгнення в Україну було його і зроблено лише ним. Його бачення – відновлення "Великої Росії" – стало одержимістю, породженою особистими образами. Він покладався на пропаганду та інтенсивні репресії, щоб мобілізувати підтримку вторгнення і мінімізувати критику серед росіян, але з моїх розмов з росіянами, які нещодавно виїхали, здається, що серед російських еліт відчувається явна відсутність ентузіазму. Вони, звичайно, не хочуть програти війну зараз, але більшість із них кажуть, що ніколи б її не розпочали.

Оскільки бойові дії продовжуються, а територіальні досягнення даються дедалі складніше, Путін може погодитися на припинення вогню або, як другий варіант, тимчасово та стратегічно задовольнитись меншим, але нікого не варто обманювати. Жорстка хватка Путіна за владу означає, що він намагатиметься довести війну до завершення, яке, на його думку, відповідає великим амбіціям Росії.

Але цілком можливо, що 69-річний Путін не проживе достатньо довго, щоб побачити своє бачення, що повністю реалізується. Що буде після нього, можна тільки здогадуватися. Немає ясного можливого наступника з такою політичною владою, щоб продовжити те, що стало суперечливою та непопулярною війною у багатьох колах. Також малоймовірно, що наступник розділить його одержимість по Україні. Перспектива міцного світу з'явиться лише після відходу Путіна. Але виключити Путіна з кадру недостатньо.

Друга, не менш важлива умова – створення фундаменту стабільності та безпеки України. Якщо Україна стане невдалою державою, без економіки та інститутів, що функціонує, і з сильно розколотою політичною сценою (примітка – політичним життям (суспільством) у самій Україні), миру буде важко досягти.

Якщо Україна порине в хаос, навіть у постпутинського Кремля може виникнути спокуса продовжити втручання, тоді як апетит Європи та Сполучених Штатів щодо подальшої підтримки може почати слабшати. Військова підтримка України є критично важливою сьогодні, але готовність Європейського Союзу виконати своє зобов'язання відкрити двері для членства буде важливішою в майбутньому. Вступ до ЄС не є ні панацеєю, ні легким процесом, але має стати маяком, який допоможе Україні стати стабільною та стійкою країною. Це займе роки, але темпи процесу визначатимуть здатність самих українців упоратися із викликом за допомогою необхідних реформ.