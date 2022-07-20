Кулеба про експорт зерна: «Ми на просунутій стадії, але все може зірватися в будь-який момент»

Україна та Росія знаходяться на вирішальному етапі досягнення домовленостей стосовно деблокади морських портів та експорту зерна Чорним морем. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За словами дипломата, процедура вирішення питань, пов’язаних з українськими портами, досить складна і координується Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Наразі основні тези сторін узгоджено, проте Кулеба застерігає від передчасної радості.

«В дипломатії є таке правило: нічого не погоджено, поки все не погоджено. Все може зірватися будь-якої миті. Але дійсно, на сьогоднішній день ми на дуже просунутій стадії і сподіваємося, що Росія поведеться відповідально і підпишеться під тими зобов'язаннями, які передбачені проєктом», – сказав міністр.

Він зазначив, що президент Володимир Зеленський дав йому та іншим членам дипломатичного корпусу чітке завдання: мінімізувати можливі ризики для України з Чорного моря.