Кулеба про експорт зерна: «Ми на просунутій стадії, але все може зірватися в будь-який момент»
Глава МЗС закликав утриматися від передчасних висновків та зачекати офіційних підтверджень влади, інформує
Україна та Росія знаходяться на вирішальному етапі досягнення домовленостей стосовно деблокади морських портів та експорту зерна Чорним морем. Про це в ефірі
За словами дипломата, процедура вирішення питань, пов’язаних з українськими портами, досить складна і координується Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Наразі основні тези сторін узгоджено, проте Кулеба застерігає від передчасної радості.
«В дипломатії є таке правило: нічого не погоджено, поки все не погоджено. Все може зірватися будь-якої миті. Але дійсно, на сьогоднішній день ми на дуже просунутій стадії і сподіваємося, що Росія поведеться відповідально і підпишеться під тими зобов'язаннями, які передбачені проєктом», – сказав міністр.
Він зазначив, що президент Володимир Зеленський дав йому та іншим членам дипломатичного корпусу чітке завдання: мінімізувати можливі ризики для України з Чорного моря.