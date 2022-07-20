Резніков закликав країн-партнерів випробувати свої озброєння, надіславши їх Україні

Війна України проти Росії є чудовим шансом для західних союзників випробувати свої озброєння в умовах бойових дій. Таку думку висловив міністр оборони Олексій Резніков під час дискусії, організованої Атлантичною радою США .

Український чиновник вважає, що надання Україні нових видів зброї з боку країн-партнерів піде на користь усім. Україна зможе більш ефективно протистояти російському вторгненню, а союзники наочно побачать сильні і слабкі сторони озброєнь власного виробництва.

«Україна зараз є, по суті, випробувальним полігоном. Багато зброї випробовується в справжніх умовах бою проти російської армії. У них є інтелектуальні засоби радіоелектронної боротьби та зв'язку, засоби протиповітряної оборони, крилаті ракети та балістичні ракети, а також інше обладнання», – сказав Резніков.