У МЗС Китаю вважають, що "США винні" у вторгненні Росії в Україну

Речник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь вважає Сполучені Штати Америки винними у початку повномасштабної війни РФ проти України, яку сам називає "конфліктом". Про це йдеться у відповіді на запитання провладної китайської газети Global Times, опублікованої на сайті МЗС .

Дипломат прокоментував застереження прессекретаря Держдепартаменту США Неда Прайса стосовно того, що постачання зброї Росії чи надання будь-якої іншої допомоги агресору, зокрема в обході санкцій, може мати значні наслідки для КНР чи інших держав.

Ліцзянь сказав, що слова Прайса звучали так, "ніби США – світовий поліцейський". І додав, що КНР має "об'єктивну і справедливу" позицію щодо "українського питання" та "стоїть на боці миру й справедливості".

Він наголосив, що МЗС Китаю виступає різко проти "будь-яких необґрунтованих підозр, погроз і тиску в бік Китаю", а також "односторонніх незаконних санкцій та юрисдикції довгих рук, не заснованої на міжнародному праві".