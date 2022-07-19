ВР створила комісію для контролю використання міжнародної допомоги в Україні

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану». Про це повідомляє пресслужба парламенту.

На посаду очільника Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) обрали народного депутата від фракції «Голос» Рустема Умєрова. Його заступником призначили депутата від «Слуги народу» Олександра Завітневича.

Як зазначається ТСК буде займатися, зокрема, підготовкою і винесенням на розгляд ВР законодавчих ініціатив для створення моделі нагляду парламенту за отриманням і використанням Україною міжнародної матеріально-технічної допомоги, у тому числі зброї.

Завданням новоствореної комісії також буде надання ініціатив стосовно проведення слухань у Верховній Раді щодо випадків порушення принципів законності, справедливості й прозорості під час використання підтримки, наданої партнерами.