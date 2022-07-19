Окупанти конфіскують житло українців в Маріуполі

Конфісковане житло видаватимуть за ордерами.

Окупаційна адміністрація Маріуполя ухвалила рішення про позбавлення громадян України права власності на нерухомість у місті, повідомив радник мера окупованого міста Петро Андрющенко.

"Від сьогодні всі громадяни України позбавлені права власності на нерухомість у Маріуполі за рішенням окупаційної влади. Якщо вони не пройшли реєстрацію в бананових органах бананової республіки. Фактично, днями пройде "націоналізація!" вцілілого і настане розселення за ордерами. Тобто було наше, стало чиїмось. Таке воно, "маневрене житло", - написав Андрющенко в Telegram.

Він наголосив, що рішення окупаційної адміністрації є юридично нікчемним.

"Попереджаємо маріупольців, які вселятимуться у квартири. Це рішення не варто паперу, на якому його можна було б надрукувати, якби в окупантів був папір. Цілком незаконне. Тому, якщо вже вселилися – подбайте про чужу власність, інакше нестимете відповідальність за законом", - зазначив він.

З сьогоднішнього дня всі громадяни України позбавлені права власності на нерухомість у Маріуполі за рішенням окупаційної влади, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Раніше повідомлялося про те, що окупанти не збираються відновлювати Маріуполь. Ймовірно, мешканцям доведеться виїжджати в західні регіони, оскільки через зруйновані комунікації тепла цієї зими очікувати не варто.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Мобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордонМобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордон
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
У лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок ударуУ лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок удару
"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників
Блок рекламы


Похожие новости
Після обстрілів Вінниці та Маріуполя почалася нова хвиля міграції українцівПісля обстрілів Вінниці та Маріуполя почалася нова хвиля міграції українців
У Херсонській області окупанти викрадають педагогів – голова ОВАУ Херсонській області окупанти викрадають педагогів – голова ОВА
«Вистрибували з машин на ходу і бігли 15 км»: окупанти масово відмовляються воювати«Вистрибували з машин на ходу і бігли 15 км»: окупанти масово відмовляються воювати
На ЗАЕС окупанти відібрали перепустки у працівників та вдерлися до радіаційної зони енергоблокуНа ЗАЕС окупанти відібрали перепустки у працівників та вдерлися до радіаційної зони енергоблоку
Окупанти обстріляли Слов'янськ: під завалами залишаються людиОкупанти обстріляли Слов'янськ: під завалами залишаються люди
Тільки 14 загиблих і вибух всередині: В Росії озвучили свою версію знищення Драмтеатру в МаріуполіТільки 14 загиблих і вибух всередині: В Росії озвучили свою версію знищення Драмтеатру в Маріуполі
Заради картинки вбили четверо людей: ЗСУ розповіли, як окупанти видали самі себе на МиколаївщиніЗаради картинки вбили четверо людей: ЗСУ розповіли, як окупанти видали самі себе на Миколаївщині
Ірландія призупинила безвізовий режим для біженців із більшості країн Європи, щоб звільнити місце для українців — PoliticoІрландія призупинила безвізовий режим для біженців із більшості країн Європи, щоб звільнити місце для українців — Politico
«Мобілізують всіх, кого бачать»: окупанти рвонули у наступ відразу на чотирьох напрямках, яка ситуація зараз«Мобілізують всіх, кого бачать»: окупанти рвонули у наступ відразу на чотирьох напрямках, яка ситуація зараз
Окупанти не дають людям виїхати у бік Запоріжжя: на блокпостах сотні автомобілівОкупанти не дають людям виїхати у бік Запоріжжя: на блокпостах сотні автомобілів
Последние новости
Подгружаем последние новости