Окупанти конфіскують житло українців в Маріуполі

Окупаційна адміністрація Маріуполя ухвалила рішення про позбавлення громадян України права власності на нерухомість у місті, повідомив радник мера окупованого міста Петро Андрющенко.

"Від сьогодні всі громадяни України позбавлені права власності на нерухомість у Маріуполі за рішенням окупаційної влади. Якщо вони не пройшли реєстрацію в бананових органах бананової республіки. Фактично, днями пройде "націоналізація!" вцілілого і настане розселення за ордерами. Тобто було наше, стало чиїмось. Таке воно, "маневрене житло", - написав Андрющенко в Telegram.

Він наголосив, що рішення окупаційної адміністрації є юридично нікчемним.

"Попереджаємо маріупольців, які вселятимуться у квартири. Це рішення не варто паперу, на якому його можна було б надрукувати, якби в окупантів був папір. Цілком незаконне. Тому, якщо вже вселилися – подбайте про чужу власність, інакше нестимете відповідальність за законом", - зазначив він.

З сьогоднішнього дня всі громадяни України позбавлені права власності на нерухомість у Маріуполі за рішенням окупаційної влади, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Раніше повідомлялося про те, що окупанти не збираються відновлювати Маріуполь. Ймовірно, мешканцям доведеться виїжджати в західні регіони, оскільки через зруйновані комунікації тепла цієї зими очікувати не варто.