Після обстрілів Вінниці та Маріуполя почалася нова хвиля міграції українців

Волонтери у Варшаві констатують нову хвилю біженців з українських міст Вінниця та Маріуполь після нещодавніх обстрілів.

«Людей на вокзалах за останні дні більшає. Волонтери б’ють на сполох, що зараз приїжджає Маріуполь та Вінниця. Люди голодні та втомлені», – повідомила директорка Каміліанської місії соціальної допомоги Адріана Поровська, яка організовує допомогу для українців, передає " Польське радіо ".

Вона зазначила, що волонтери потребують для біженців сухпайки та воду.

За добу 17 липня, за повідомленням Прикордонної служби Польщі, з України до Польщі прибуло 25 тисяч осіб, а з Польщі в Україну повернулося 29,3 тисячі осіб. З початку війни до Польщі з України приїхало майже п’ять мільйонів осіб, а до України повернулося 2 мільйони 933 тисячі осіб.