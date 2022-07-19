Після обстрілів Вінниці та Маріуполя почалася нова хвиля міграції українців

Багато людей прибувають на вокзал у Варшаву.

Після обстрілів Вінниці та Маріуполя почалася нова хвиля міграції українців
© Ковальчук Віктор / УНІАН

Волонтери у Варшаві констатують нову хвилю біженців з українських міст Вінниця та Маріуполь після нещодавніх обстрілів.

«Людей на вокзалах за останні дні більшає. Волонтери б’ють на сполох, що зараз приїжджає Маріуполь та Вінниця. Люди голодні та втомлені», – повідомила директорка Каміліанської місії соціальної допомоги Адріана Поровська, яка організовує допомогу для українців, передає "Польське радіо".

Вона зазначила, що волонтери потребують для біженців сухпайки та воду.

За добу 17 липня, за повідомленням Прикордонної служби Польщі, з України до Польщі прибуло 25 тисяч осіб, а з Польщі в Україну повернулося 29,3 тисячі осіб. З початку війни до Польщі з України приїхало майже п’ять мільйонів осіб, а до України повернулося 2 мільйони 933 тисячі осіб.

Зазначимо, за даними ООН, 65% українців, які залишили країну через війну, не планують повертатися найближчим часом.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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